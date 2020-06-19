Число жертв коронавируса в мире превысило 453 тыс., число инфицированных - 8,4 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 453 тыс. 289 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 331, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель равнялся 5 тыс. 273.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 8 млн 464 тыс. 739 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 114 тыс. 789 человек против 176 тыс. 10 по состоянию на минувший четверг, излечились 4,1 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 189 тыс. 56 (118 тыс. 420 скончавшихся), Бразилии - 978 тыс. 142 (47 тыс. 748), Индии - 380 тыс. 532 (12 тыс. 573), Великобритании - 301 тыс. 935 (42 тыс. 373), Испании - 245 тыс. 268 (27 тыс. 136), Перу - 244 тыс. 388 (7 тыс. 257), Италии - 238 тыс. 159 (34 тыс. 514), Чили - 225 тыс. 103 (3 тыс. 841), Иране - 197 тыс. 647 (9 тыс. 185), Франции - 195 тыс. 272 (29 тыс. 606), Германии - 189 тыс. 817 (8 тыс. 875), Турции - 184 тыс. 031 (4 тыс. 882), Пакистане - 165 тыс. 62 (3 тыс. 229), Мексике - 165 тыс. 455 (19 тыс. 747), Саудовской Аравии - 145 тыс. 991 (1 тыс. 139), Бангладеш - 102 тыс. 292 (1 тыс. 343), Канаде - 101 тыс. 877 (8 тыс. 361).

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах.