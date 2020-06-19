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ТЭК 19.06.2020 09:24

Нефть дорожает на оптимизме в отношении сокращения добычи ОПЕК+, Brent на уровне $41,85 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в пятницу на оптимизме в отношении постепенного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в пятницу составляет $41,85 за баррель, что на $0,34 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,8 (2%), до $41,51 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,32 (0,82%) - до $39,16 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,88 (2,3%), до $38,84 за баррель.

Как сообщалось, Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

"Ирак и Казахстан обязались компенсировать не исполненные обязательства по ограничению добычи, и это отличная новость, которая показывает, что страны ОПЕК+ привержены совместной работе", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Теперь, когда Саудовская Аравия и Россия убедили Ирак и Казахстан снизить добычу больше, чем требует сделка, мы увидим, как ее общее исполнение достигнет 100% в ближайшие несколько недель", - цитирует эксперта MarketWatch.

Согласно данным комитета, в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть, на рынок поступило на 1,26 млн б/с больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% - превышение на 0,97 млн б/с, а страны не-ОПЕК - на 92%, то есть на 0,29 млн б/с.

В ходе последней встречи всех министров ОПЕК+ в начале июня было заявлено, что продолжение сделки обусловлено 100-процентным исполнением обязательств и компенсацией того, что не исполнено.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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