Манат укрепился к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 19 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 19 июня ЦБА установил 1,9065 манат/1EUR (18 июня - 1,9134 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 19 июня установил 0,0244 манат/1RUB (18 июня - 0,0244 манат/1RUB).

Х.Насирзаде