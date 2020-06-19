Манат укрепился к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 19 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 19 июня ЦБА установил 1,9065 манат/1EUR (18 июня - 1,9134 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 19 июня установил 0,0244 манат/1RUB (18 июня - 0,0244 манат/1RUB).
Х.Насирзаде
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