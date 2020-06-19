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Карабахский конфликт 19.06.2020 09:38

Пашиняну надо сидеть тихо, когда речь идет о расизме – Алиев

Нагорно-карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией должен быть урегулирован на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Два года назад в Брюсселе между Азербайджаном и Европейским Союзом был парафирован документ «Приоритеты партнерства», в котором подчеркивается приверженность обеих сторон принципам независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ. Конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован на основе тех же принципов. Нагорный Карабах и еще 7 районов Азербайджана уже около 30 лет находятся под армянской оккупацией. В результате проводимой Арменией политики этнической чистки более 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами», - заявил Алиев, выступая в четверг на саммите стран Восточного партнерства в формате видеоконференции.

Текст выступления Алиева опубликован в пятницу на сайте президента.

По словам главы государства, вместо соблюдения резолюций Совета безопасности ООН, а также соответствующих документов, принятых ОБСЕ, Движением неприсоединения, НАТО, Европейским парламентом и другими международными организациями, Армения осуществляет политику незаконного заселения на оккупированных территориях.

«Вопреки тому, что говорит премьер-министр Армении, пытающийся свести на нет суть и формат переговоров, Нагорный Карабах – это не Армения, Нагорный Карабах – это Азербайджан, и весь мир признает его таким. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена», - добавил Алиев.

Президент также ответил на реплику премьер-министра Армении Никола Пашиняна о проведении Азербайджаном на своей территории расовой политики против армян. Алиев подчеркнул, что «Пашиняну стоит сидеть тихо, когда идут обсуждения о расизме».

«То, о чем я сказал в своем выступлении, является исторической правдой, основанной на резолюциях международных организаций. Во-первых, всем известен тот факт, что Армения оккупировала территорию Азербайджана. Во-вторых, не советовал бы премьер-министру Армении говорить о расизме, так как армянские террористы известны во всем мире. Человек по фамилии Карапетян, совершивший террористический акт в парижском аэропорту Орли, впоследствии был экстрадирован в Армению и помилован Президентом Армении. Именно поэтому я бы рекомендовал ему сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам. На этом завершаю свое выступление», - сказал Алиев.

А. Мамедов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, РАСИЗМ


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