Число заражений COVID-19 в Грузии достигло 895

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у двух человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 895, сообщает в пятницу грузинский Минздрав.
По данным ведомства, в режиме карантина находятся 2 тыс. 855 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 264 человека. Выздоровели 741, скончались от коронавирусной инфекции 14 человек.
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