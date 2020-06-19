Число заражений COVID-19 в Грузии достигло 895

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у двух человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 895, сообщает в пятницу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 2 тыс. 855 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 264 человека. Выздоровели 741, скончались от коронавирусной инфекции 14 человек.