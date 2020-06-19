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Туризм 19.06.2020 09:42

Падение доходов туриндустрии Италии в 2020 году станет рекордным

Туриндустрия Италии готовится к рекордному падению доходов за всю историю туризма в стране, сообщает портал The Local.

"По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), Италия в 2018 году приняла 60 млн иностранных туристов. В 2020 году из-за пандемии ожидается на 56 млн ночевок меньше. Это приведет к потерям 3,2 млрд евро, что может стать рекордом за всю историю туризма в стране", - пишет портал.

Как отмечается, почти половина недополученных доходов придется на гостиничный сектор. "Сейчас Италия постепенно возобновляет международные поездки, но въезд из стран за пределами Шенгенской зоны будет разрешен не раньше 1 июля. Многие рейсы еще не осуществляются, около 40% отелей по-прежнему не открылись", - пишет The Local.

Согласно данным Банка Италии, в 2017 году иностранные туристы потратили в стране рекордные 40 млрд евро. Наибольшая часть расходов была сосредоточена в пяти регионах - Ломбардия, Лацио, Венето, Тоскана и Кампания. При этом доходы от туризма на юге Италии ниже, чем на севере, но туристы предпочитают оставаться там дольше.

"В этом году нехватка туристов - противоположность той проблемы, что существовала ранее, овертуризма. Наиболее известные места Италии страдали от переполненности, особенно в разгар летнего сезона и праздники. Сейчас местные жители и даже те, кто работает в туризме, говорят, что не хотят возвращения массового туризма. По их мнению, пришло время качественных перемен", - отмечает портал.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ТУРИЗМ, ДОХОДЫ, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]