Падение доходов туриндустрии Италии в 2020 году станет рекордным

Туриндустрия Италии готовится к рекордному падению доходов за всю историю туризма в стране, сообщает портал The Local.
"По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), Италия в 2018 году приняла 60 млн иностранных туристов. В 2020 году из-за пандемии ожидается на 56 млн ночевок меньше. Это приведет к потерям 3,2 млрд евро, что может стать рекордом за всю историю туризма в стране", - пишет портал.
Как отмечается, почти половина недополученных доходов придется на гостиничный сектор. "Сейчас Италия постепенно возобновляет международные поездки, но въезд из стран за пределами Шенгенской зоны будет разрешен не раньше 1 июля. Многие рейсы еще не осуществляются, около 40% отелей по-прежнему не открылись", - пишет The Local.
Согласно данным Банка Италии, в 2017 году иностранные туристы потратили в стране рекордные 40 млрд евро. Наибольшая часть расходов была сосредоточена в пяти регионах - Ломбардия, Лацио, Венето, Тоскана и Кампания. При этом доходы от туризма на юге Италии ниже, чем на севере, но туристы предпочитают оставаться там дольше.
"В этом году нехватка туристов - противоположность той проблемы, что существовала ранее, овертуризма. Наиболее известные места Италии страдали от переполненности, особенно в разгар летнего сезона и праздники. Сейчас местные жители и даже те, кто работает в туризме, говорят, что не хотят возвращения массового туризма. По их мнению, пришло время качественных перемен", - отмечает портал.
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