В Сингапуре сняли большинство ограничений, введенных из-за коронавируса

Власти Сингапура в пятницу отменили значительную часть ограничительных мер, введенных ранее с целью сдержать распространение коронавируса, передает агентство Associates press (AP).
В Сингапуре возобновили работы торговые центры, тренажерные залы, массажные салоны, парки и другие общественные места, однако с требованием поддерживать физическую дистанцию и соблюдать другие меры безопасности.
Однако власти пока не разрешили вновь проводить концерты, торговые ярмарки и массовые религиозные собрания. Остаются закрытыми кинотеатры, караоке и бары.
AP отмечает, что в Сингапуре с населением в 5,8 млн человек отмечен один из наиболее высоких показателей заболеваемости коронавирусом в Азии - 41 473 случаев, однако во многом они оказались связаны с общежитиями для иностранной рабочей силы.
Между тем, указывает агентство, разные страны мира, отменяющие ограничительные меры, сейчас сталкиваются с повторным ростом количества случаев коронавируса. Так, ранее в июне вспышка коронавируса произошла в Пекине, однако накануне главный эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью заявил, что китайские власти уже сумели взять под контроль эту вспышку. А за истекшие стуки в Китае выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом, из них 32 больных в активной форме и пять бессимптомных носителей.
В Южной Корее, которая ослабила ограничения еще в апреле вместе с тем, как первая волна коронавируса сошла на нет, с конца мая выявляют в день от 30 до 50 случаев. В пятницу власти сообщили о 49 новых выявленных случаев.
По данным AP, количество случаев коронавируса растет в Индонезии, Индии, Бразилии и Мексике, однако распространение эпидемии, как кажется, держат под контролем в Таиланде, Вьетнаме, Японии и Новой Зеландии.
Согласно данным портала Worldometers, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, в мире зафиксированы 8 595 075 случаев болезни, 456 650 инфицированных скончались, 4 546 549 выздоровели.
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