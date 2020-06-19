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СНГ 19.06.2020 15:02

Генпрокурор Украины сообщила о закрытии трех уголовных дел, в которых фигурировал Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала не политизировать уголовные производства, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, и сообщила, что три дела были закрыты на минувшей неделе.

"На прошлой неделе из-за отсутствия состава преступления были закрыты три уголовных производства, открытые по заявлениям о неправомерных, по мнению заявителя, действиях указанного лица при назначении членов Высшего совета правосудия, о неправомерных действиях в отношении судей Окружного административного суда г. Киева и законности назначения премьер-министра Украины", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора со ссылкой на слова Венедиктовой на брифинге накануне.

Также в Офисе генпрокурора отметили, что Венедиктова призвала не политизировать процессуальные действия в производстве, в котором Порошенко был уведомлен о подозрении.

"Это производство было открыто по заявлению главы Службы внешней разведки Украины. Если такой чиновник заявляет о преступлении, неужели это будет бесперспективно с точки зрения следствия и суда?... Если есть дела, то их надо либо закрывать, либо переходить с ними в суд, и пусть суд решает. Это правильно, это демократично и это соответствует требованиям правового государства. Поэтому здесь вообще нет политики", - сказала генпрокурор.

При этом она добавила: "Если кто-то хочет сделать касту неприкасаемых и не привлекать к ответственности ни президентов, ни народных депутатов - давайте честно об этом сообщим, и тогда не будет заявлений о политических преследованиях там, где просто должен работать закон".

Говоря об изменении ходатайства о мере пресечения Порошенко, Венедиктова пояснила: "Народный депутат заявлял на камеры, он будет появляться (для дачи показаний следствию - ИФ) и ни от кого не скрывается. В понедельник он явился в суд, сегодня - тоже. К тому же он политик, народный депутат, выполняет свои профессиональные полномочия и, учитывая то, что он заверил нас всех и словами, и действиями - почему не изменить меру пресечения, чтобы он продолжал выполнять свою политическую и профессиональную деятельность и являться для проведения процессуальных действий? Это логично, это законно, это нормально и правильно в демократическом государстве. И это свидетельствует об отсутствии политически мотивированных преследований в нашей стране".

Также она подтвердила, что во избежание политических манипуляций прокуратура ходатайствовала о переносе судебного заседания в связи со смертью отца народного депутата.

Накануне сообщалось, что заседание Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения Порошенко перенесено на 14.00 1 июля.

Как передал в четверг корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", решение о переносе рассмотрения ходатайства об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства принял следственный судья Сергей Вовк в связи с организационными вопросами, связанными с изменением ходатайства прокуратуры.

"Они изменили ходатайство о мере пресечения, они уже не хотят ареста, они хотят личного обязательства... и препятствовать тому, чтобы Порошенко путешествовал по миру", - сказал адвокат Порошенко Игорь Головань по окончании заседания.

Как сообщалось, народный депутат Порошенко подозревается в том, что будучи президентом Украины, в 2018 году "путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины - к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины".

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕНПРОКУРОР, ПОРОШЕНКО, ДЕЛА


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