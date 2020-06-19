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СНГ 19.06.2020 15:44

Додон намерен обсудить с Путиным проблемы молдавского экспорта в РФ, вопрос о кредите

Президент Молдавии Игорь Додон планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе визита в Москву 24 июня ряд проблем экономических отношений двух стран.

Выступая в пятницу в ходе передачи "Президент отвечает" в социальных сетях, Додон сказал, что речь идет о трех основных проблемах, которые он намерен обсудить в ходе визита в Москву: о продлении режима беспошлинного экспорта молдавских товаров на российский рынок; об авторизациях для молдавских транспортников на перевозку грузов в Россию; о предоставлении кредита Молдавии на 200 млн евро.

Он напомнил, что 30 июня истекает срок предоставленных Россией льгот на экспорт молдавской продукции на российский рынок.

"Полтора года назад , благодаря моим договоренностям с президентом Владимиром Путиным о беспошлинном экспорте основных видов молдавской продукции, наши производители экономят 400-500 млн леев (около $25 млн) в год. Для нас это существенная сумма. И нам нужно договориться о продлении льгот, так как в противном случае с 1 июля будут введены пошлины", - сказал Додон.

Он также сообщил, что молдавские транспортники за пять месяцев исчерпали восемь тысяч авторизаций ("дозволов") на перевозку грузов в РФ.

"Нам на год выделили 16 тысяч этих авторизаций. Мы за пять месяцев использовали весь лимит за полгода. А сейчас сезон черешни, клубники, нужно экспортировать. Я на днях обратился к Дмитрию Козаку с просьбой предоставить нам в июне часть авторизаций на второе полугодие. Этот вопрос нужно обсудить", - подчеркнул Додон.

Он отметил, что также предстоит обсудить вопрос о предоставлении Россией кредита на 200 млн евро. "Соглашение было подписано, но его аннулировал Конституционный суд по требованию ряда представителей оппозиции. Это было неправильно, теперь эти деятели сами понимают. Но нам нужны деньги, и мы должны вернуться к переговорам с Россией о предоставлении этого кредита", - сказал президент.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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