Срок вахты на Тенгизском месторождении в Казахстане увеличен, чтобы предотвратить распространение COVID-19 - компания

Продолжительность вахты на Тенгизском нефтяном месторождении в Казахстане для приезжающих работников будет увеличена в рамках мер против распространения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) в пятницу.

"Продолжительность вахты для заезжающих работников на Тенгиз будет продлена. Те, кто работал 14 дней, будут работать 28. Соответственно, те, чья вахта длилась 28 дней, будут работать 56", - говорится в информации.

Отмечается, что основным приоритетом в организации процесса перевахтовки является здоровье и безопасность работников.

По данным пресс-службы ТШО, увеличение количества работников при перевахтовке не предусматривается.

"Всего 13,7 тыс. человек, остающихся на месторождении Тенгиз, будут заменены тем же количеством работников", - уточняется в сообщении.

При этом работникам за дополнительный срок вахты будет оплачена зарплата по повышенной ставке, предусмотренной Трудовым кодексом Казахстана и коллективными договорами.

Процесс перевахтовки персонала на Тенгизском месторождении был возобновлен с 15 июня.

Процесс перевахтовки был прекращен и сроки вахты для работающего персонала были продлены на 90 дней 16 марта вместе с введением в Казахстане режима ЧП по коронавирусу.

Среди сотрудников ТШО, по информации пресс-службы, зарегистрировано в настоящее время 73 случая заболевания коронавирусом, среди персонала подрядных организаций - порядка 1 тыс. 194.

В пятницу утром глава Атырауской области Казахстана Махамбет Досмухамбетов сообщил, что на месторождении Тенгиз выявлено 36 очагов заражения коронавирусной инфекцией. Он добавил, что в рамках первой демобилизации с Тенгиза было вывезено 19 тыс. 403 человек, второй - 7 тыс. 687 человек.

Ранее главный санитарный врач Жылыойского района Атырауской области Талгат Хабибуллин в связи с распространением коронавирусной инфекции на месторождении Тенгиз постановил продлить карантин с 12 июня еще на 14 дней.

Санврач Атырауской области поручал ТШО и подрядным организациям максимально ускорить демобилизацию работников с Тенгизского месторождения после прохождения теста на COVID-19, а также после получения отрицательного результата ПЦР обследования на COVID-19.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией на Тенгизском месторождении был зарегистрирован 8 апреля.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (доля участия 50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП Lukarco (5%).

"Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана. ТШО в 2019 году увеличила объем добычи нефти на 4,2% по сравнению с 2018 годом - до 29,8 млн тонн при общем объеме добычи нефти в Казахстане в минувшем году в 78,6 млн тонн.

Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора равны 3,2 млрд тонн (25,5 млрд баррелей), Королевского месторождения - 200 млн тонн (1,6 млрд баррелей). Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют от 890 млн до 1,37 млрд тонн (7,1-10,9 млрд баррелей).

В настоящее время ТШО реализует проект расширения добычи на Тенгизе (ПБР-ПУУД) общей стоимостью $45,2 млрд.

В Казахстане с 16 марта по 11 мая действовал режим чрезвычайного положения, введенный президентом страны в связи с угрозой распространения коронавируса, который ВОЗ объявила пандемией.

Официальный курс на 19 июня - 404,79/$1.