Франция не будет разворачивать военные силы в космосе, готова к диалогу с РФ по космической доктрине

Франция не намерена разворачивать военные средства в космосе, готова вести диалог с Россией по космической доктрине, заявил глава комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон.
"В российском тексте (доклада сенаторов о двусторонних отношениях - ИФ) есть упоминание космической сферы. Вы в вашем тексте пишете о том, что Франция участвует в гонке вооружений в космосе. Я бы хотел вас заверить, что Франция не разворачивает никакие военные средства в космическом пространстве и не имеет намерения этого делать и впредь", - сказал Камбон на совместном онлайн-заседании комиссии и комитета Совета Федерации по международным делам.
По его словам, французская космическая программа имеет абсолютно мирный характер и никоим образом не направлена на враждебные действия в отношении РФ и других стран. "Поэтому мне кажется, что очень важно подтвердить наше обоюдное стремление развивать космическое пространство только в мирных целях. Франция также готова проводить диалог по космической доктрине в международном плане. И я думаю, что, будучи крупными космическими державами, Россия и Франция могут здесь сделать очень много и в области дружественных отношений", - сказал Камбон.
На заседании российских и французских сенаторов идет обсуждение подготовленного ими второго совместного доклада об отношениях России и Франции.
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