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Дальнее зарубежье 19.06.2020 18:58

КНР будет наращивать импорт американской продукции АПК, чтобы выполнить условия торговой сделки

Китай планирует наращивать импорт американских сельхозтоваров, чтобы выполнить условия первой фазы торгового соглашения с США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из источников, КНР намерена активизировать закупку в Штатах всех видов сельхозпродукции, поскольку в последние время приобретала их в недостаточном количестве из-за пандемии коронавируса.

Другой источник сообщил агентству, что Пекин предписал государственным компаниям, занимающимся закупкой сельхозтоваров, приложить все усилия, чтобы полностью выполнить условия первой фазы торгового соглашения с Вашингтоном.

Отношения США и Китая существенно ухудшились с момента подписания сторонами первой фазы торгового соглашения в январе 2020 года. В мае Трамп пригрозил разорвать все отношения с Китаем, обвинив Пекин в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию коронавируса. Проблемы в отношениях двух стран усилились после решения Пекина ввести новый закон о национальной безопасности в Гонконге.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил по итогам прошедшей ранее на этой неделе встречи в Гонолулу (Гавайи) с Ян Цзечи, отвечающим за международную политику в руководстве китайской Коммунистической партии, что КНР обещает придерживаться всех обязательств в рамках торговой сделки.

Первая фаза торговой сделки предусматривает импорт Китаем американских сельхозтоваров на сумму $36,5 млрд в этом году. Однако в январе-апреле покупки составили всего $4,65 млрд, что составляет лишь 13% от поставленной цели, свидетельствуют данные Минсельхоза США (USDA).

По данным USDA, китайские импортеры приобрели 2,2 млн тонн соя-бобов в США за две недели, завершившиеся 11 июня.

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Тэги: КИТАЙ, США, АПК, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]