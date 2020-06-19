КНР будет наращивать импорт американской продукции АПК, чтобы выполнить условия торговой сделки

Китай планирует наращивать импорт американских сельхозтоваров, чтобы выполнить условия первой фазы торгового соглашения с США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из источников, КНР намерена активизировать закупку в Штатах всех видов сельхозпродукции, поскольку в последние время приобретала их в недостаточном количестве из-за пандемии коронавируса.

Другой источник сообщил агентству, что Пекин предписал государственным компаниям, занимающимся закупкой сельхозтоваров, приложить все усилия, чтобы полностью выполнить условия первой фазы торгового соглашения с Вашингтоном.

Отношения США и Китая существенно ухудшились с момента подписания сторонами первой фазы торгового соглашения в январе 2020 года. В мае Трамп пригрозил разорвать все отношения с Китаем, обвинив Пекин в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию коронавируса. Проблемы в отношениях двух стран усилились после решения Пекина ввести новый закон о национальной безопасности в Гонконге.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил по итогам прошедшей ранее на этой неделе встречи в Гонолулу (Гавайи) с Ян Цзечи, отвечающим за международную политику в руководстве китайской Коммунистической партии, что КНР обещает придерживаться всех обязательств в рамках торговой сделки.

Первая фаза торговой сделки предусматривает импорт Китаем американских сельхозтоваров на сумму $36,5 млрд в этом году. Однако в январе-апреле покупки составили всего $4,65 млрд, что составляет лишь 13% от поставленной цели, свидетельствуют данные Минсельхоза США (USDA).

По данным USDA, китайские импортеры приобрели 2,2 млн тонн соя-бобов в США за две недели, завершившиеся 11 июня.