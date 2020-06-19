Минздрав Молдавии ожидает рост заражения Covid-19 на следующей неделе

Минздрав Молдавии прогнозирует рост числа заражений коронавиурсом на следующей неделе.

"Рост заболеваний COVID-19 сохранится на следующей неделе, а затем прогнозируется спад. Прогноз основан на оценке уровня заражения за последние три недели, который показывал рост. Некоторые районы, которые ранее не были серьезно затронуты вирусом, переживают рост, пережившие вспышку, регистрируют сокращение", - заявил на пресс-конференции в пятницу госсекретарь министерства Константин Римиш.

По его словам, за последнюю неделю число заражений возросло на 28%, до 2379 случаев. Неделей раньше было зафиксировано 2040 случаев, до этого менее 1400 случаев в неделю.

"Минувшей ночью скончалось от COVID-19 еще пять человек, количество смертей составляет 449 случаев. Всего в Молдавии было зарегистрировано 13 106 случаев заражения коронавиурсом. Число выздоровевших составляет 7525 человек или (57% от общего числа случаев, количество активных случаев - 5 410", - отметил Рымиш.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что наступила вторая волна пандемии коронавируса, но он не видит возможности вернуться к жестким ограничениям. "Мы сейчас находимся на пике пандемии и видим, что каждый день растет количество зараженных, причем, не только у нас, но и во всем мире. Везде сняли запреты, и наступила вторая волна. Но мы не можем снова навязать тотальные запреты. Сейчас у нас хорошая динамика в экономике, по экспорту в Евросоюз, в СНГ мы сейчас уже находимся на уровне прошлого года", - сказал Додон.

На прошлой неделе премьер Молдавии Ион Кику отдал распоряжение полиции вывести на улицы весь личный состав, чтобы усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

На данный момент в Молдавии отменен режим чрезвычайного положения и сняты почти все ограничения на экономическую деятельность - открыты все рынки, торговые центры, фитнес-залы. С 15 мая возобновилось авиасообщение с некоторыми зарубежными странами, возобновили работу гостиницы, кафе и рестораны. Ограничения сохранились только для работников бюджетной сферы, которые работают в две смены - две недели на рабочем месте, а две недели - удаленно.