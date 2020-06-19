Госдолг Великобритании превысил объем ВВП впервые с 1963 года

Госдолг Великобритании превысил объем ВВП страны впервые с 1963 года, поскольку меры поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, потребовали от правительства наращивания объема заимствований.

Согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, госдолг увеличился в мае до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% ВВП страны. В 1946-1947 гг. госдолг Британии достигал 258% ВВП.

Объем заимствований правительства в мае составил 62,7 млрд фунтов, что является максимумом с начала отслеживания этих данных в 1993 году. Показатель превысил уровень всего финансового года, завершившегося 31 марта. По итогам текущего фингода заимствования могут достичь рекордного уровня, пишет газета Financial Times.

В ONS предупреждают, однако, что показатели являются предварительными, поскольку не все данные доступны на данный момент, и могут быть пересмотрены.