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Дальнее зарубежье 19.06.2020 18:31

Госдолг Великобритании превысил объем ВВП впервые с 1963 года

Госдолг Великобритании превысил объем ВВП страны впервые с 1963 года, поскольку меры поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, потребовали от правительства наращивания объема заимствований.

Согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, госдолг увеличился в мае до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% ВВП страны. В 1946-1947 гг. госдолг Британии достигал 258% ВВП.

Объем заимствований правительства в мае составил 62,7 млрд фунтов, что является максимумом с начала отслеживания этих данных в 1993 году. Показатель превысил уровень всего финансового года, завершившегося 31 марта. По итогам текущего фингода заимствования могут достичь рекордного уровня, пишет газета Financial Times.

В ONS предупреждают, однако, что показатели являются предварительными, поскольку не все данные доступны на данный момент, и могут быть пересмотрены.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГОСДОЛГ, ВВП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]