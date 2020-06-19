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СНГ 19.06.2020 19:17

Минск не намерен исполнять навязываемые МВФ нефинансовые требования, связанные с борьбой с COVID-19 - Лукашенко

Белоруссия не будет выполнять требования, выдвигаемые Международным валютным фондом в рамках предоставления быстрого финансирования на $940 млн, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси $940 млн так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос?" - спросил Лукашенко на совещании в пятницу. Президента цитирует госагетнство БелТА.

Он заявил, что для страны неприемлемы навязываемые ей при кредитовании дополнительные условия, которые не касаются финансовой части. "Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация", - сказал президент.

"МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем", - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, в начале апреля Белоруссия обратилась в МВФ с просьбой о предоставлении $900 млн в рамках инструмента быстрого финансирования на борьбу с последствиями распространения коронавируса. Пока положительного решения МВФ не принял.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МВФ, КРЕДИТОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]