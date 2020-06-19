Глава Европарламента поддержал предложение ЕК по восстановлению экономики Союза

Предложение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен Евросовету по восстановлению экономики ЕС - это хороший отправной пункт, заявил председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли.

"Мы надеемся, что Европейский совет отнесется к нему, как к составляющей переговоров. Для Европарламента - это отправной пункт. Мы не можем дать обратного хода", - сказал глава ЕП на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу после своего выступления перед главами государств и правительств стран ЕС на видеосовещании Евросовета по союзному бюджету на 2021-2027 годы и плану антикризисного восстановления.

Он выразил надежду, что европейские лидеры серьезно отнесутся к этому мнению Европарламента, добавив, что многие депутаты Европарламента разделяют мнение, что этот план на первых порах позволит перезапустить экономику всех стран, и никто не останется на обочине, а возможности внутреннего рынка ЕС будут усилены.

"Я надеюсь, что главы государств и правительств хорошо оценят предложение Еврокомиссии и приступят к переговорам", - сказал председатель ЕП.

При этом он отметил, что в Европарламенте хотели бы еще более амбициозного долгосрочного бюджета Евросоюза.

Незадолго до виртуального саммита ЕС фон дер Ляйен распространила в пятницу свое видеозаявление в поддержку предложения Еврокомиссии, в котором назвала выдвинутые ЕК проекты "решительным шагом вперед для выхода из кризиса".

"Я очень рада представить европейским лидерам наш пакет мер восстановления Next Generation EU. Это предложение амбициозное и сбалансированное. Вместе с новым рамочным бюджетом оно представляет финансирование в 1,85 трлн евро", - заявила глава Еврокомиссии.

По ее словам, "Европа теперь должна инвестировать и реформироваться, чтобы выйти из кризиса".

Она призвала к концентрированной работе над финансовыми проектами ЕС, подчеркнув, что сейчас нельзя позволить себе терять время.