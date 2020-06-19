Премьер Киргизии заплатит штраф за нарушение масочного режима по коронавирусу

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов и его заместители заплатят штраф за нарушение масочного режима и несоблюдение безопасной дистанции по коронавирусу, сообщает в пятницу пресс-служба киргизского правительства.
Боронов, как премьер-министр и глава республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, извинился за нарушение правил эпидемиологической безопасности после критики со стороны президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.
"В соответствии с законом, начиная с меня, вице-премьеры, руководитель аппарата и бывший премьер-министр Киргизии выплатят штрафы за отсутствие масок. Штрафы на рядовых сотрудников аппарата распространяться не будут, так как руководители отделов вызвали их с рабочих мест на проводы экс-премьера", - заявил глава правительства.
Комментируя фотографию, сделанную после его назначения на пост премьер-министра 17 июня, Боронов объяснил, почему члены правительства нарушили масочный режим.
"Как вы знаете, в тот день парламент утвердил меня в качестве премьер-министра, после чего мы приняли участие в заседании. После этого мы сразу же направились в Дом правительства. По сложившейся традиции, вместе с лидерами фракций и руководителем аппарата президента мы зашли в кабинет премьер-министра. Затем нас попросили выйти, чтобы проводить бывшего главу правительства. В коридоре находилась группа сотрудников аппарата. Все были в масках. Нам предложили выйти на улицу и сфотографироваться. Скорее всего, в момент фотографирования нас попросили снять маски. Сейчас я сожалею, что не обратил тогда на это внимания. Именно этот момент бросил тень на весь наш труд в течение последних шести месяцев. Конечно, мы подверглись большой критике со стороны общественности. Это правильно", - сказал премьер-министр, слова которого передает пресс-служба правительства.
Ранее на заседании Совета безопасности президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков потребовал от членов правительства республики заплатить штраф за несоблюдение масочного режима и безопасной дистанции по коронавирусу.
"Члены правительства в нарушение всех требований о соблюдении масочного режима и социальной дистанции фотографируются, обнимаются. Все они должны оплатить штраф", - заявил Жээнбеков.
Согласно Кодексу Киргизии о нарушениях, нахождение в общественных местах без масок в период ЧС по коронавирусу влечет штраф в размере 1 тыс. сомов ($12) для физических лиц, 5 тыс. сомов ($60) для юридических лиц.
Согласно ст. 280 Уголовного кодекса Киргизии, умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, приведшее по неосторожности к массовому заболеванию, отравлению людей, наказывается штрафом от 180 тыс. до 220 тыс. сомов ($2,2 тыс. - $2,6 тыс.) или лишением свободы от двух с половиной до пяти лет.
По последним данным, в Киргизии зарегистрированы 2 тыс. 789 случаев заражения коронавирусом, 32 человека скончались от коронавируса, 1 тыс. 961 излечились от инфекции.
11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.
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