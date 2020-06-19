Путин по телефону пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин высказал первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву теплые слова поддержки в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и искренние пожелания скорейшего выздоровления, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.