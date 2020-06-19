Директор Института США и Канады не считает мемуары Болтона «смертельным укусом» для Трампа

Мемуары бывшего советника президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона могут создать проблемы нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу в проведении избирательной кампании, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов
"Эти мемуары могут повлиять на позицию колеблющегося электората, который принимает решение чуть ли не в день голосования. Именно этот избиратель может решить судьбу Трампа. В период обострения пандемии эта часть электората критически воспринимала действия президента США. Значимость будет иметь позиция, которую колеблющийся избиратель займёт в начале ноября", - сказал Гарбузов в пятницу "Интерфаксу".
По его оценке, многое будет зависеть от того, как в период конца октября - начала ноября Трамп поработает с этой частью американских избирателей. "В прошлую президентскую избирательную кампанию он буквально не вылезал из этих колеблющихся штатов. И даже непосредственно в день выборов Трамп объездил несколько штатов. Он понимал, что своим личным появлением перед таким избирателем может переломить ситуацию в свою пользу. Именно так тогда и получилось", - сказал собеседник агентства.
По оценке Гарбузова, мемуары Болтона, как и негативный фон избирательной кампании из-за пандемии не делают Трампа более привлекательным для избирателя, но значимость этих негативных моментов не стоит переоценивать. "Какие-то негативные вещи сопровождали все годы президенства Трампа. Никто его особенно не хвалил. А именно этот фактор играет очень интересную роль в нынешней кампании Трампа: американцы испытывают чувство любви и нежности к тем, кого все время бьют, а он держит удар. Получается эффект, при котором Трамп выглядит героем, прошедшим все политические сражения", - сказал эксперт.
"Если кто-то думает, что эти мемуары Болтона станут последним гвоздём в гроб Трампа, и президент из этой ситуации не выберется, то такое представление, на мой взгляд, большая ошибка. Уникальность Трампа в том, что он сохраняет свою мощную мобилизаторскую функцию даже в трудных для себя обстоятельствах. Это видно на примере попыток импичмента. Поэтому на данный момент книга Болтона - не смертельный укус для Трампа", - сказал Гарбузов.
"Безусловно, воспоминания Болтона не повлияют на консервативную часть республиканского электората, которая остаётся приверженной Трампу. Сторонники Трампа уже несколько лет принимают его таким, какой он есть. Со всеми его особенностями его высказываний и поведения на публике. Кажется, что ничто не может поколебать их приверженность своему лидеру", - заявил эксперт.
Ранее в СМИ появились выдержки из книги Болтона, в которой он охарактеризовал Трампа, как мало осведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека.
Издательство Simon & Schuster, подготовившее к публикации мемуары Болтона подало иск к министерству юстиции, заявив, что администрация Трампа пытается подавить критику в адрес президента США.
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