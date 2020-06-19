Лукашенко на параде в Москве будет вместе с сыновьями - пресс-секретарь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет принимать участие в параде Победы в Москве вместе со своими сыновьями, заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

"Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко примет в нем участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают", - сказала Эйсмонт, которую цитирует госагентство БелТА.

На текущей неделе Лукашенко подтвердил, что белорусская делегация примет участие в параде, однако не уточнил, будет ли сам присутствовать.

Ранее официальный представитель Минобороны Белоруссии сообщила, что на параде в Москве также планирует присутствовать министр обороны республики генерал-майор Виктор Хренин. Также, по ее словам, в Москву уже прибыли военнослужащие белорусской сводной роты почетного караула, которые пройдут в парадном строю по Красной площади.

Парад Победы в Москве пройдет 24 июня.