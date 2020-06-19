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СНГ 19.06.2020 15:13

Лукашенко на параде в Москве будет вместе с сыновьями - пресс-секретарь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет принимать участие в параде Победы в Москве вместе со своими сыновьями, заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

"Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко примет в нем участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают", - сказала Эйсмонт, которую цитирует госагентство БелТА.

На текущей неделе Лукашенко подтвердил, что белорусская делегация примет участие в параде, однако не уточнил, будет ли сам присутствовать.

Ранее официальный представитель Минобороны Белоруссии сообщила, что на параде в Москве также планирует присутствовать министр обороны республики генерал-майор Виктор Хренин. Также, по ее словам, в Москву уже прибыли военнослужащие белорусской сводной роты почетного караула, которые пройдут в парадном строю по Красной площади.

Парад Победы в Москве пройдет 24 июня.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПАРАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]