Лукашенко на параде в Москве будет вместе с сыновьями - пресс-секретарь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет принимать участие в параде Победы в Москве вместе со своими сыновьями, заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
"Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко примет в нем участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают", - сказала Эйсмонт, которую цитирует госагентство БелТА.
На текущей неделе Лукашенко подтвердил, что белорусская делегация примет участие в параде, однако не уточнил, будет ли сам присутствовать.
Ранее официальный представитель Минобороны Белоруссии сообщила, что на параде в Москве также планирует присутствовать министр обороны республики генерал-майор Виктор Хренин. Также, по ее словам, в Москву уже прибыли военнослужащие белорусской сводной роты почетного караула, которые пройдут в парадном строю по Красной площади.
Парад Победы в Москве пройдет 24 июня.
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