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Туризм 19.06.2020 15:34

ГАТ направит на реконструкцию газовых линий в ИКЗ Баскал более 233 тыс. манатов

Государственное агентство по туризму (ГАТ) направит на реконструкцию газовых линий в историко-культурном заповеднике (ИКЗ) «Баскал» более 233 тыс. манатов.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «VA Group» подписан соответствующий контракт, предусматривающее подземную прокладку газовых линий на территории заповедника.

Сумма контракта - 233,64 тыс. манатов.

Государственный историко-культурный заповедник «Баскал» создан в 1989 году. 3 февраля 2018 президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о подготовке со стороны ГАТ концепции и проекта программы действий по долгосрочной охране, консервации и восстановлению заповедника, а также его управлению в соответствии с требованиями международных стандартов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГАТ, ГАЗ, ПРОКЛАДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]