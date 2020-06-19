ГАТ направит на реконструкцию газовых линий в ИКЗ Баскал более 233 тыс. манатов

Государственное агентство по туризму (ГАТ) направит на реконструкцию газовых линий в историко-культурном заповеднике (ИКЗ) «Баскал» более 233 тыс. манатов.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «VA Group» подписан соответствующий контракт, предусматривающее подземную прокладку газовых линий на территории заповедника.
Сумма контракта - 233,64 тыс. манатов.
Государственный историко-культурный заповедник «Баскал» создан в 1989 году. 3 февраля 2018 президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о подготовке со стороны ГАТ концепции и проекта программы действий по долгосрочной охране, консервации и восстановлению заповедника, а также его управлению в соответствии с требованиями международных стандартов.
Б.Рустамбеков
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