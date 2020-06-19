Нефтяные цены по итогам недели могут прибавить 10%, Brent подорожала до $42,29 за баррель

Цены на нефть продолжают уверенно расти в пятницу на оптимизме насчет постепенного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке.
При этом недельный рост нефтяных цен может составить около 10%, отмечает Trading Economics.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:08 в пятницу составляет $42,29 за баррель, что на $0,78 (1,88%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,95 (2,45%) - до $39,79 за баррель.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.
Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.
Согласно данным комитета, в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть на рынок поступало на 1,26 млн б/с больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% - превышение на 0,97 млн б/с, а страны не-ОПЕК - на 92%, с превышением на 0,29 млн б/с.
В ходе последней встречи министров ОПЕК+ в начале июня было заявлено, что для сохранения сделки необходимо 100-процентное исполнение обязательств и компенсация недовыполненных в предыдущие месяцы сокращений.
В то же время, обеспокоенность инвесторов вызывает рост новых случаев заражения коронавирусом в Китае. За истекшие стуки в стране было выявлено 37 новых случаев заболевания, из них 32 больных в активной форме и пять бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Влияние ограничительных мер, введенных в Пекине, на нефтяной спрос будет зависеть от того, насколько быстро власти смогут взять распространение инфекции под контроль и какие секторы экономики пострадают большего всего, отмечает S&P Global Platts.
Потребление бензина в стране в июне может оказаться на 2% ниже уровня, который прогнозировался ранее, дизеля - на 0,8%, пишет агентство со ссылкой на аналитика из Пекина. По его данным, ранее ожидалось, что спрос на бензин в стране в текущем месяце вырастет до 3,4 млн б/с по сравнению с 2,3 млн б/с в феврале, дизель - до 3,6 млн б/с с 2,9 млн б/с в феврале.
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