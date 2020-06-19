Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) на заседании в пятницу утвердила новые тарифы на поставляемый потребителям газ. Заседание транслировалось в прямом эфире электронными СМИ.

Ранее с заявкой о повышении тарифов обратилась компания "Газпром Армения" (100%-ная дочерняя компания ПАО "Газпром" ), поставляющая газ на внутренний рынок Армении.

КРОУ оставила неизменной цену на газ для малообеспеченных семей на уровне 100 тыс. драмов за 1 тыс. кубометров (при потреблении до 600 кубометров в год). При этом "Газпром Армения" в своей заявке предлагал повысить цену до 135 тыс. 909 драмов за 1 тыс. кубометров.

Для потребителей, использующих до 10 тыс. кубометров газа в месяц, "Газпром Армения" предлагал снизить цену со 139 тыс. драмов до 135 тыс. 909 драмов за 1 тыс. кубометров, однако КРОУ также оставила тариф неизменным.

При этом регулятор повысил цену на газ для крупных потребителей.

В частности, для потребителей, использующих более 10 тыс. кубометров в месяц, КРОУ установила цену в национальной валюте, эквивалентную $255 за 1 тыс. кубометров. "Газпром Армения" предлагал повысить цену до $283,14 с действовавших $242,1 за 1 тыс. кубометров.

Кроме того, "Газпром Армения" предлагал уравнять в цене газ для крупных потребителей и газ для тепличных хозяйств. Компания предлагала с 1 ноября по 31 марта цену в национальной валюте, эквивалентную $283,14 за 1 тыс. кубометров. До настоящего времени цена для таких хозяйств составляла $212,1. КРОУ Армении установила цену в $224 за 1 тыс. кубометров.

Комиссия утвердила средневзвешенную цену на газ для крупных потребителей, повысив с действующих $255,06 до $266,71 за 1 тыс. кубометров вместо предлагаемых компанией "Газпром Армения" $283,14 за 1 тыс. кубометров.

Решение вступает в силу с 19 июля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что России при определении цен на газ для Армении следует продемонстрировать "другой подход" в отношении своего стратегического партнера. "Ситуация с ценой на газ беспокоит. Стремление компании "Газпром" превратить компанию "Газпром Армения" в экономически более конкурентную нам понятно. Если газопровод не будет обслуживаться, то через два года появятся проблемы с газоснабжением, и необходимо, чтобы компания имела соответствующий доход", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте Армении 6 мая. Однако, по его мнению, в связи с негативным влиянием коронавируса на экономику российскому газовому концерну следует руководствоваться другим подходом.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян 31 марта от имени правительства республики направил письмо председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой о начале новых переговоров о снижении цены на природный газ. Григорян считает своевременным обсуждение вопроса о снижении цены на газ на границе Армении и Грузии, а также об оплате газа национальной валютой.

Между тем, 19 мая президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке. Путин отметил, что сторонами практически согласован проект "Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года" - за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа.

"Имеется формула, которую поддерживают три страны - Россия, Казахстан и Киргизия. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно определить позднее, на переговорах по формированию общего рынка газа ЕврАзЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги - у них своя точка зрения по этому вопросу. Если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствия на пути одобрения стратегии не осталось бы вообще", - отметил российский лидер.

"Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа то, мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока еще не достигнут. Мы с вами хорошо это знаем", - констатировал он.

"А пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Это обычная мировая практика", - заметил Путин.

Официальный курс на 19 июня - 479,93драма/$1.