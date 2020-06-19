Азербайджан увеличил в 2019гг ПИИ за рубежом на 38%

Объемы международных инвестиций в Азербайджан за 2019 год увеличились на 7,2% - до $1 млрд 504 млн.
Такие данные приведены в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), авторы которого анализируют самые последние тенденции в области глобальных инвестиций и оценивают их перспективы.
При этом в отчете указывается, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Азербайджана за рубежом в 2019 году выросли на 38,1% - до $2 млрд 432 млн.
«В 2019 году мировой объем ПИИ составил $1,5 трлн (рост на 3%), а в нынешнем он будет ниже $1 трлн – это самый низкий показатель с 2005 года. По прогнозам, в 2021 году потоки инвестиций сократятся еще на 5-10%. Некоторое восстановление начнется не раньше 2022 года», - отмечается в докладе.
По оценкам аналитиков организации уменьшении ПИИ в мире связано с пандемией коронавируса COVID-19.
В документе отмечается, что самыми привлекательными для инвесторов в прошлом году были США и Китай. Россия оказалась на 15-й позиции в списке 20 стран, куда инвесторы направляли больше всего инвестиций в 2019 году.
Организация добавляет, что из-за пандемии коронавируса, "объем международной торговли товарами снизился, примерно, на5% впервом квартале 2020 года, иожидается дальнейшее снижение на27% вовтором квартале 2020 года".
А.Мамедов
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