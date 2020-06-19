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Макроэкономика 19.06.2020 15:45

Азербайджан увеличил в 2019гг ПИИ за рубежом на 38%

Объемы международных инвестиций в Азербайджан за 2019 год увеличились на 7,2% - до $1 млрд 504 млн.

Такие данные приведены в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), авторы которого анализируют самые последние тенденции в области глобальных инвестиций и оценивают их перспективы.

При этом в отчете указывается, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Азербайджана за рубежом в 2019 году выросли на 38,1% - до $2 млрд 432 млн.

«В 2019 году мировой объем ПИИ составил $1,5 трлн (рост на 3%), а в нынешнем он будет ниже $1 трлн – это самый низкий показатель с 2005 года. По прогнозам, в 2021 году потоки инвестиций сократятся еще на 5-10%. Некоторое восстановление начнется не раньше 2022 года», - отмечается в докладе.

По оценкам аналитиков организации уменьшении ПИИ в мире связано с пандемией коронавируса COVID-19.

В документе отмечается, что самыми привлекательными для инвесторов в прошлом году были США и Китай. Россия оказалась на 15-й позиции в списке 20 стран, куда инвесторы направляли больше всего инвестиций в 2019 году.

Организация добавляет, что из-за пандемии коронавируса, "объем международной торговли товарами снизился, примерно, на5% впервом квартале 2020 года, иожидается дальнейшее снижение на27% вовтором квартале 2020 года".

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]