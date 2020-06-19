В Азербайджане запустили производство игрушек и медицинских масок

В Азербайджане запущено производство игрушек и медицинских принадлежностей, сообщает Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA).
«При поддержке (KOBIA) в жилом комплексе «Qobu Park 3» налажено производство игрушек и медицинских принадлежностей, которые будут продаваться под брендами Tutu Toys и Gill med», - сообщает Агентство.
По информации, заявлено ежедневное производство около 1 тыс. мягких игрушек 15-20 разновидностей и около 500 пластиковых игрушек 10 разновидностей.
На предприятии по производству медицинских принадлежностей ежедневно будут выпускаться 600-700 единиц верхней одежды медицинского персонала и для пациентов, 150-200 единиц стерильных хирургических наборов, около 5 тыс. медицинских масок, а также 100 -150 тыс. бахил и др. продукции различного направления.
Согласно данным, в настоящее время в производстве игрушек занято 10 человек, медицинских принадлежностей – 20.
Производитель отметил, что после полного заселения жилого комплекса численность работников на производстве игрушек достигнет 40, на предприятии по производству медицинского оборудования – 80.
Как отмечает KOBIA, из привлеченных к производству работников 80% будут составлять беженцы и вынужденные переселенцы. Это обусловлено соглашением, заключенным между ООО «Birge» (учредитель - KOBIA) и Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев в январе 2020 года.
Х.Насирзаде
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