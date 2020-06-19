Зеленский сообщил о возвращении украинских моряков, три с половиной года проведших в ливийской тюрьме

В Международном аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился специальный рейс с 14 гражданами Украины - членами экипажа танкера "Рута", которые вернулись домой после более трех лет заключения в Ливии, сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

"Это наша задача - возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера "Рута", которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи", - цитирует пресс-служба Зеленского в пятницу.

В апреле 2017 года в Ливии украинских моряков задержали по обвинению в причастности к контрабанде нефтепродуктов. Из-за сложной внутриполитической ситуации в этой стране рассмотрение дела украинцев ливийскими судебными инстанциями продолжалось в течение длительного периода.

"Благодаря скоординированным действиям соответствующих органов власти Украины удалось достичь результата в переговорах с ливийской стороной и вернуть наших граждан на Родину", - отметили в пресс-службе президента.