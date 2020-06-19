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СНГ 19.06.2020 19:29

Зеленский сообщил о возвращении украинских моряков, три с половиной года проведших в ливийской тюрьме

В Международном аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился специальный рейс с 14 гражданами Украины - членами экипажа танкера "Рута", которые вернулись домой после более трех лет заключения в Ливии, сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

"Это наша задача - возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера "Рута", которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи", - цитирует пресс-служба Зеленского в пятницу.

В апреле 2017 года в Ливии украинских моряков задержали по обвинению в причастности к контрабанде нефтепродуктов. Из-за сложной внутриполитической ситуации в этой стране рассмотрение дела украинцев ливийскими судебными инстанциями продолжалось в течение длительного периода.

"Благодаря скоординированным действиям соответствующих органов власти Украины удалось достичь результата в переговорах с ливийской стороной и вернуть наших граждан на Родину", - отметили в пресс-службе президента.

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Тэги: УКРАИНА, ЛИВИЯ, МОРЯКИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]