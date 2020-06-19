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СНГ 19.06.2020 18:13

Берлин может принять новые меры в отношении Москвы в связи с убийством в Тиргартене - Меркель

Германия оставляет за собой право на новые меры в отношении РФ в связи с убийством в Тиргартене, они будут зависеть от хода суда, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы оставляем за собой возможность реагирования, как и говорил глава МИД (ФРГ), но вначале нужно подождать, что покажет процесс", - сказала Меркель журналистам в Берлине в пятницу.

Накануне посла России в Германии Сергея Нечаева приглашали в МИД ФРГ для беседы, приглашение было сделано после того, как ранее в четверг генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России, задержанного по делу об этом убийстве. Как считают в ведомстве, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения Торнике К."

По мнению Генпрокуратуры ФРГ, причина этого "заказа" заключалась в том, что Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили, воевал в ходе чеченской кампании с 2000 по 2004 год на стороне чеченских сепаратистов. По данным следствия, российские правоохранительные органы квалифицировали Торнике К. как террориста.

Россиянин подозревается в убийстве и нарушении законодательства об обращении с оружием.

Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года в районе Тиргартен. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, РОССИЯ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]