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СНГ 19.06.2020 17:51

В Таджикистане почти 60 новых случаев Covid-19

В Таджикистане за минувшие сутки коронавирус нового типа выявлен у 59 человек, общее число инфицированных достигло 5 тыс. 338, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки не зарегистрировано летальных исходов, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончался 51 пациент, 3 тыс. 830 пациентов выздоровели.

Впервые власти республики подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]