В Таджикистане почти 60 новых случаев Covid-19

В Таджикистане за минувшие сутки коронавирус нового типа выявлен у 59 человек, общее число инфицированных достигло 5 тыс. 338, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки не зарегистрировано летальных исходов, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончался 51 пациент, 3 тыс. 830 пациентов выздоровели.

Впервые власти республики подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля.