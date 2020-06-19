В Польше снова будут пускать болельщиков на футбольные матчи

Футбольные болельщики в Польше с пятницы смогут поддержать свои любимые команды на стадионах, сообщает BBC.

Стадионы будут заполнены не полностью, а лишь на 25% от своей вместимости. Это требование необходимо для соблюдения мер безопасности, направленных на предотвращение второй волны коронавируса COVID-19.

Болельщиков обяжут носить маски, они будут рассаживаться на трибунах с промежутком в три пустых сидения. Билеты при этом пока продаются только онлайн.