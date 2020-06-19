Претендент на пост президента Белоруссии Губаревич снял свою кандидатуру с выборов

Глава движения "За Свободу" Юрий Губаревич, претендовавший на пост президента Белоруссии, заявил о своем снятии с выборов.
"Я объявляю о своем выходе из президентской избирательной кампании из-за происходящего", - сказал Губаревич, которого цитирует портал tut.by.
По словам политика, его решение было предсказуемым, поскольку он изначально не планировал собрать 100 тыс. подписей за свое выдвижение в кандидаты в президенты, а использовать легальную возможность проводить пикеты в Минске.
"С начала президентской избирательной кампании 2020 года власти начали действовать нагло, грубо и жестоко. Репрессии росли с каждой неделей. Здесь нет остатков законности, - добавил Губаревич.
В пятницу стало известно, что Губаревич получил 15 суток административного ареста, но пока остается на свободе.
Ранее с президентской гонки снялись лидер Либерально демократической партии Олег Гайдукевич, заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель и рок-музыкант Александр Таболич.
К настоящему времени о сборе необходимого числа подписей заявили действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывшая депутат парламента Анна Канопацкая, жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев. Таким образом, к настоящему времени шесть претендентов могут стать кандидатами в президенты Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.
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