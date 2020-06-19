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СНГ 19.06.2020 19:06

Конференция государств-участников Договора по открытому небу состоится 6 июля - Лавров

Чрезвычайная конференция стран-участниц Договора по открытому небу (ДОН) пройдет 6 июля, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с белорусским коллегой, министр подчеркнул, что обе стороны на переговорах дали негативную оценку решению Вашингтона выйти из ДОН.

"Россия и Беларусь составляют единую группу государств в рамках Договора об открытом небе, и мы не заинтересованы в обострении международной обстановки. Нацелены на равноправный диалог без ультиматумов, без голословных обвинений, при учете всеми сторонами интересов и озабоченностей друг друга", - сказал Лавров.

"Условились тесно сотрудничать по проблематике Договора об открытом небе, исходя из приоритетности задач безопасности Союзного государства. С этих позиций будем работать на созываемой 6 июля чрезвычайной конференции государств- участников Договора об открытом небе", - заявил министр.

Ранее на этой неделе западный дипломатический источник сообщил "Интерфаксу", что конференция государств-участников Договора по открытому небу состоится 6 июля в формате видеоконференции из Вены.

По его словам, темой конференции станет обсуждение влияние выхода США из договора на будущее документа.

21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор является бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие государства-участники о таком уведомлении.

В случае если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.

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Тэги: РОССИЯ, ДОГОВОР, КОНФЕРЕНЦИЯ, ДАТА


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