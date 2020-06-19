В Турции вводят ограничительные меры на выходные из-за роста случаев COVID-19

Власти Турции приняли решение ввести ограничительные меры на выходные в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусом, сообщают турецкие СМИ.
Комендантский час с 9:00 утра до 15:00 будет действовать в субботу во всех провинциях Турции, на следующих выходных - 27 и 28 июня - также будут действовать подобные ограничения.
Такие ограничения вводятся и в связи с выпускными школьными экзаменами и вступительными в университеты, чтобы избежать скопления большого числа людей на улицах.
Кроме того, Совет научных экспертов по коронавирусу рекомендовал сделать обязательным ношение масок в общественных местах в Стамбуле, Анкаре и ряде других турецких городов.
В последние дни в Турции фиксируют рост темпов распространения коронавирусной инфекции. За время пандемии коронавируса COVID-19 в стране в общей сложности зарегистрировано почти 185 тыс. случаев заболевания, около 4,8 тыс. человек скончались.
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