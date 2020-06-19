Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9065 RUR   0.0244 GBR   2.1131 TRY   0.2479

Цена на нефть

17.06   $/bbl WTI 38.84 0.88 Brent 41.51 0.80

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.06.2020 19:35

В Турции вводят ограничительные меры на выходные из-за роста случаев COVID-19

Власти Турции приняли решение ввести ограничительные меры на выходные в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусом, сообщают турецкие СМИ.

Комендантский час с 9:00 утра до 15:00 будет действовать в субботу во всех провинциях Турции, на следующих выходных - 27 и 28 июня - также будут действовать подобные ограничения.

Такие ограничения вводятся и в связи с выпускными школьными экзаменами и вступительными в университеты, чтобы избежать скопления большого числа людей на улицах.

Кроме того, Совет научных экспертов по коронавирусу рекомендовал сделать обязательным ношение масок в общественных местах в Стамбуле, Анкаре и ряде других турецких городов.

В последние дни в Турции фиксируют рост темпов распространения коронавирусной инфекции. За время пандемии коронавируса COVID-19 в стране в общей сложности зарегистрировано почти 185 тыс. случаев заболевания, около 4,8 тыс. человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


Похожие новости


В Турции отмечают ускорение темпов распространения COVID-19 Эрдоган отменил комендантский час, введенный ранее для 15 провинций на выходные дни В Турции открываются аэропорты, музеи, рестораны, пляжи и спортзалы Помпео и глава МИД Турции обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19 В турецких отелях этим летом будут действовать ограничения для туристов Реализация контракта Анкары и Москвы по С-400 задержится из-за коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]