ОПЕК+ больше не будет толерантной к нарушителям: теперь все по-другому - министр энергетики Саудовской Аравии

Крупнейшие производители нефти решительно настроены на то, чтобы изменить "имидж" соглашений о поддержании определенного уровня добычи как некоей условности, не всегда обязательной к исполнению: теперь все будет иначе, пригрозил "двоечникам" министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
Участники сделки должны четко придерживаться договоренностей и компенсировать объемы производства, не сниженные в мае, сейчас всё по-другому, заявил он в ходе вступительной речи на встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+, состоявшейся в четверг. Он отметил, что по всему миру началось ослабление карантинов, но неизбежно будут неудачи и откаты - нельзя исключать второй волны пандемии.
"Мы должны продемонстрировать миру, что на этот раз все по-другому, и, несмотря на серьезность кризиса, мы будем действовать решительно для достижения необходимых мер", - приводит источник в ОПЕК слова министра.
"На этот раз мы полны решимости показать твердую приверженность и придерживаться согласованных сокращений, выполняя наши обязательства, без исключений. На этот раз мы полны решимости придерживаться принципов совместной ответственности, коллективных действий и повышения прозрачности. Я благодарен странам, которые уже раскрыли, что они не достигли своих согласованных уровней, и которые предприняли шаги для компенсации своего дефицита", - отметил бен Сальман.
"Такой уровень единства и решимости может только повысить авторитет альянса и стабильность мировых энергетических рынков. Но мы не должны расслабляться. Следующие две недели будут критическими. Мы должны коллективно договориться об уровнях компенсации за ранее неисполненные обязательства, которые будут компенсированы в период с июля по сентябрь", - подчеркнул министр энергетики.
"В соответствии с пятью принципами мы договорились об этом 6 июня, и мы должны довести это до конца. Повторяю, ваши превосходительства, дамы и господа, на этот раз все по-другому. Во имя наших государств и нашей отрасли, а также для восстановления мировой экономики мы должны показать, насколько мы серьезны в нашем сотрудничестве, нашем единстве и нашей приверженности. Я не вижу альтернативы. Вместе мы должны подавать пример", - заключил он.
В ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в четверг, Ирак и Казахстан представили свои планы по компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам дали время на представление своих планов до 22 июня. Участники техкомитета ОПЕК+ констатировали, что в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть, на рынок поступило на 1,26 млн б/с больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% - превышение на 0,97 млн б/с, а страны не-ОПЕК - на 92%, с превышением на 0,29 млн б/с.
Согласно отчету ОПЕК, самыми злостными "нарушителями" соглашения в мае стали Ирак (46%), Габон (-5%), Нигерия (57%), Ангола (71%) и Конго (72%).
Сделка по снижению нефтедобычи странами ОПЕК+, заключенная в начале апреля, предполагает, что в мае-июне сокращения производства составят 9,7 млн б/с (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июня предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).
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