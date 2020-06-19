В Азербайджане новый антирекорд - 438 зараженных COVID-19

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 438 человек, сообщает оперативный штаб.

Это новый антирекорд. Впервые число инфицированных за сутки превысило 400 человек.

"В тоже время выздоровело 133 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 4 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 11767, число вылечившихся – 6325, скончавшихся - 143.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 5299 человек", - подчеркивает штаб.

До сих пор в Азербайджане проведено 410,475 тыс. тестов на коронавирус.

Х.Насирзаде