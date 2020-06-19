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Здравоохранение 19.06.2020 19:56

В Азербайджане новый антирекорд - 438 зараженных COVID-19

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 438 человек, сообщает оперативный штаб.

Это новый антирекорд. Впервые число инфицированных за сутки превысило 400 человек.

"В тоже время выздоровело 133 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 4 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 11767, число вылечившихся – 6325, скончавшихся - 143.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 5299 человек", - подчеркивает штаб.

До сих пор в Азербайджане проведено 410,475 тыс. тестов на коронавирус.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]