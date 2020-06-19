AZAL осуществит 25-26 июня рейсы Баку-Стамбул-Баку

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) проведет 25 и 26 июня специальные рейсы Баку-Стамбул и Стамбул-Баку, сообщает пресс-служба компании.

“Продажи билетов уже началась. В рейсах будут приняты 150 пассажиров в каждом направлении”, - отмечается в сообщении.

Авиаперевозчик отмечает, что билеты на рейс Баку-Стамбул доступны гражданам Азербайджана, Турции и других стран, которые имеют право въезжать в эти страны. На рейс Стамбул-Баку допускаются только граждане Азербайджана.

“Согласно новым правилам, только пассажиры, которые прошли тест на коронавирус (COVID-19) в аккредитованных лабораториях Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) и получили отрицательный результат, будут допущены к полету”, - отмечается в сообщении..

Вместе с этим, при регистрации в аэропорту во время полета из Стамбула необходимо предоставить документ с отрицательными результатами по COVID-19, выданный одной из турецких клиник, перечисленных на веб-сайте Минздрава Турции.

“Граждане Азербайджана, прибывающие рейсом Стамбул-Баку, освобождаются от карантина. Однако, если пассажиры на этом рейсе показывают признаки COVID-19, они могут быть повторно исследованы”, - подчеркивает AZAL.⠀

Х.Насирзаде