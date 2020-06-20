Спецпредставитель США подтвердил намерение Вашингтона подключить Китай к процессу сокращения стратегических вооружений

США считают, что участие Китая в переговорах по сокращению стратегических вооружений необходимо, заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"К контролю над вооружениями, безусловно, должны быть привлечены Россия И (заглавная буква в тексте - ИФ) Китай, контроль должен включать все ядерные арсеналы этих стран", - написал Биллингсли в твиттере.

Он отметил, что полностью согласен с таким предложением главы МИД Литвы Линаса Линкявичуса, назвав эту страну "сильным союзником и другом НАТО".

Ранее литовский дипломат написал в твиттере, что "новое соглашение по контролю над вооружениями должно включать и Россию, и Китай, весь набор их ядерных арсеналов, в том числе нестратегическое ядерное оружие".

Срок действия договора СНВ-3 между Россией и США истекает в 2021 году. США заявляют, что к переговорам о новом соглашении следует подключить Китай. Пекин решительно отказывается от участия в этом процессе.

Как сообщалось, Соединенные Штаты и Россия проведут 22 июня в Вене межведомственную встречу, посвященную проблематике контроля над вооружениями.

США будет представлять Биллингсли, а Россию - замглавы МИД РФ Сергей Рябков.