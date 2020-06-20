Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9065 RUR   0.0244 GBR   2.1131 TRY   0.2479

Цена на нефть

17.06   $/bbl WTI 38.84 0.88 Brent 41.51 0.80

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 20.06.2020 23:39

Трамп высоко ценит лидеров Великобритании и Японии, но негативно относится к президенту Франции - СМИ со ссылкой на книгу Болтона

Президент США Дональд Трамп по-разному относится к мировым лидерам, с кем ему довелось встречаться и вести переговоры, о чем в своих мемуарах написал отставной советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, сообщила британская The Guardian.

Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".

В то же время, отмечает газета, "Трамп считает, что все, к чему прикасается французский президент Эмманюэль Макрон, "превращается в мусор".

При этом в тексте газеты вместо слова "мусора" используется непечатный термин.

Администрация Трампа в среду подала в суд экстренное заявление с просьбой о запрете публикации книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", которая должна выйти в свет 23 июня. Белый дом настаивает на том, что мемуары содержат секретную информацию.

Ранее в СМИ появились выдержки из книги Болтона, в которой он охарактеризовал Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БОЛТОН, ТРАМП, ЛИДЕРЫ


Похожие новости


Трамп не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие и выяснял, входит ли Финляндия в состав РФ - Болтон Трамп обвинил Болтона в нарушении закона о неразглашении секретной информации Трамп не просил Си Цзиньпина помочь с переизбранием - торгпред США Трамп намерен заблокировать публикацию мемуаров Болтона Болтон отказался от дачи показаний в Конгрессе, пригрозив судом Комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа пригласили Болтона дать показания

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]