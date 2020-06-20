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Дальнее зарубежье 20.06.2020 12:41

США отказали Китаю в увеличении количества рейсов китайских авиакомпаний в аэропорты Соединенных Штатов

Соединенные Штаты отклонили запросы китайских авиакомпаний на дополнительные еженедельные рейсы между двумя странами.

В распространенном заявлении американского министерства транспорта говорится, что решение было принято для "поддержания паритета" в регулярных пассажирских перевозках между двумя странами, добавив, что оно готово пересмотреть это решение, если китайские авиационные власти скорректируют свою политику в отношении американских перевозчиков.

В то же время, в нем подчеркивается, что отказ "не должен рассматриваться как эскалация" в отношениях и это решение ведомства "является только процедурным вопросом".

Ранее на этой неделе Соединенные Штаты и Китай объявили, что каждый из них разрешит по четыре еженедельных рейса между двумя странами.

Американское министерство транспорта заявляло ранее, что правительство США все еще надеется, что Китай согласится в полном объеме восстановить права США на полеты американских авиакомпаний в соответствии с двусторонним соглашением.

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Тэги: США, КИТАЙ, АВИАПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]