В Армении 551 новый случай заражения Covid-19, скончались 16 пациентов

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 551 человека, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 19 тыс. 708, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались 16 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 445 человек. "Из них 332 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 113 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в Армении 8 тыс. 854 человек (+588 за сутки).