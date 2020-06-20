Меньше 8 тыс. новых случаев Covid-19 выявлено в России за сутки, 161 умерший, 10 тыс. выздоровевших - оперштаб

В России выявлено 7889 новых случаев коронавируса, в Москве - 1057, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7889 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2579 (32,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба.

Всего в РФ зарегистрировано 576 952 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки - в пяти субъектах, в том числе в Москве - полпроцента.

В пятницу было зарегистрировано 7972 новых случая, в Москве - 1136.

За сутки зарегистрирована 161 смерть человека с коронавирусом, из них 34 - в Москве. Всего скончались 8002 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 186 человек, из них в Москве - 2115. В Подмосковье выписано 1148 человек, в Петербурге - 794.

За весь период в стране выписано 334 592 человека.

В Москве зарегистрировано 1057 новых случаев коронавируса, в Подмосковье - 591, в Ханты-Мансийском АО - 280, Петербурге - 232, Нижегородской области - 228, Свердловской области - 224, Воронежской области - 202, Иркутской области - 193, Челябинской области - 176, Красноярском крае - 152, Ростовской области - 145, Тыве - 140, Ямало-Ненецком АО - 132, Архангельской области - 121, Саратовской области - 118, Ульяновской области - 111, Новосибирской области - 109, Волгоградской области - 105, в еще 67 регионах - меньше 100 случаев.

За сутки зарегистрировано 23 смерти людей с коронавирусом в Московской области, 21 - в Санкт-Петербурге, девять - в Иркутской области, семь - в Красноярском крае, по пять - в Ростовской, Нижегородской, Свердловской областях, по четыре - в Ульяновской области, Ставропольском крае, по три - в Дагестане, Ямало-Ненецком автономном округе, Новосибирской, Тульской областях, Краснодарском крае, по два - в Удмуртии, Чувашии, Бурятии, Тверской области, по одному - в Кабардино-Балкарии, Чечне, Марий Эл, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Омской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Ярославской областях, Алтайском, Приморском, Хабаровском, Пермском краях, Ханты-Мансийском АО.

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ проведено более 16,6 млн тестов на коронавирус, из них за сутки - 339 тыс., под меднаблюдением остаётся 310 тыс.чел.