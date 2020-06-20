Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9065 RUR   0.0244 GBR   2.1131 TRY   0.2479

Цена на нефть

17.06   $/bbl WTI 38.84 0.88 Brent 41.51 0.80

Погода в Баку

  ночь день

Регион 20.06.2020 13:29

Меньше 8 тыс. новых случаев Covid-19 выявлено в России за сутки, 161 умерший, 10 тыс. выздоровевших - оперштаб

В России выявлено 7889 новых случаев коронавируса, в Москве - 1057, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7889 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2579 (32,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба.

Всего в РФ зарегистрировано 576 952 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки - в пяти субъектах, в том числе в Москве - полпроцента.

В пятницу было зарегистрировано 7972 новых случая, в Москве - 1136.

За сутки зарегистрирована 161 смерть человека с коронавирусом, из них 34 - в Москве. Всего скончались 8002 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 186 человек, из них в Москве - 2115. В Подмосковье выписано 1148 человек, в Петербурге - 794.

За весь период в стране выписано 334 592 человека.

В Москве зарегистрировано 1057 новых случаев коронавируса, в Подмосковье - 591, в Ханты-Мансийском АО - 280, Петербурге - 232, Нижегородской области - 228, Свердловской области - 224, Воронежской области - 202, Иркутской области - 193, Челябинской области - 176, Красноярском крае - 152, Ростовской области - 145, Тыве - 140, Ямало-Ненецком АО - 132, Архангельской области - 121, Саратовской области - 118, Ульяновской области - 111, Новосибирской области - 109, Волгоградской области - 105, в еще 67 регионах - меньше 100 случаев.

За сутки зарегистрировано 23 смерти людей с коронавирусом в Московской области, 21 - в Санкт-Петербурге, девять - в Иркутской области, семь - в Красноярском крае, по пять - в Ростовской, Нижегородской, Свердловской областях, по четыре - в Ульяновской области, Ставропольском крае, по три - в Дагестане, Ямало-Ненецком автономном округе, Новосибирской, Тульской областях, Краснодарском крае, по два - в Удмуртии, Чувашии, Бурятии, Тверской области, по одному - в Кабардино-Балкарии, Чечне, Марий Эл, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Омской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Ярославской областях, Алтайском, Приморском, Хабаровском, Пермском краях, Ханты-Мансийском АО.

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ проведено более 16,6 млн тестов на коронавирус, из них за сутки - 339 тыс., под меднаблюдением остаётся 310 тыс.чел.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Россия передала свои тесты на COVID-19 в 30 стран мира - глава Роспотребнадзора За сутки в РФ зарегистрировано 8,8 тыс. новых случаев COVID-19, 119 заболевших скончались Коронавирус вызывает достаточно сильный иммунный ответ, что позволяет рассчитывать на эффективность вакцинации - ученые 8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб Реанимобили высокой проходимости доставлены в Дагестан для пациентов с коронавирусом Число выявленных за сутки числа заболевших COVID-19 в РФ вернулось к отметке в 9 тыс

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]