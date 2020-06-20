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Дальнее зарубежье 20.06.2020 14:13

Япония обнаружила иностранную подводную лодку недалеко от своих берегов

Министерство обороны Японии зафиксировало проход иностранной подводной лодки вблизи японского острова Амами Осима, сообщила газета "Майнити симбун".

Лодка двигалась в подводном положении. Ведомство не уточнило, к какой стране принадлежит подводная лодка, но подтвердило, что она проследовала на запад через прилегающую зону в районе острова в четверг днем, но не вторгалась в японские территориальные воды.

Подлодка по состоянию на утро субботы находилась в водах к западу от острова Йокоате.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПОДЛОДКА, ОБНАРУЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]