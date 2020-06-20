Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС подать иск против Китая в Международный суд в случае принятия закона о безопасности Гонконга

Депутаты Европарламента 565 голосами "за", 34 "против" при 62 воздержавшихся приняли резолюцию, которая призывает Евросоюз продать в Международный суд в Гааге иск против Китая, если закон о национальной безопасности Гонконга будет принят.

Европейский парламент "призывает ЕС и его государства-члены рассмотреть, в случае принятия нового закона о безопасности Гонконга возможность подачи иска в Международный суд", говорится в резолюции.

Правительства ряда европейских стран ЕС ранее в совместном заявлении уже выразили "серьезную озабоченность" по поводу закона. По их мнению, к которому присоединились также Австралия и Соединенные Штаты, закон подорвет принцип "одна страна, две системы", регулирующий автономию Гонконга.

На состоявшейся в мае текущего года сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) была принята резолюция, которая поручает постоянному комитету ВСНП разработать закон о национальной безопасности Гонконга.