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Дальнее зарубежье 20.06.2020 14:51

Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС подать иск против Китая в Международный суд в случае принятия закона о безопасности Гонконга

Депутаты Европарламента 565 голосами "за", 34 "против" при 62 воздержавшихся приняли резолюцию, которая призывает Евросоюз продать в Международный суд в Гааге иск против Китая, если закон о национальной безопасности Гонконга будет принят.

Европейский парламент "призывает ЕС и его государства-члены рассмотреть, в случае принятия нового закона о безопасности Гонконга возможность подачи иска в Международный суд", говорится в резолюции.

Правительства ряда европейских стран ЕС ранее в совместном заявлении уже выразили "серьезную озабоченность" по поводу закона. По их мнению, к которому присоединились также Австралия и Соединенные Штаты, закон подорвет принцип "одна страна, две системы", регулирующий автономию Гонконга.

На состоявшейся в мае текущего года сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) была принята резолюция, которая поручает постоянному комитету ВСНП разработать закон о национальной безопасности Гонконга.

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Тэги: ЕВРОПА, ПАРЛАМЕНТ, ГОНКОНГ, РЕЗОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]