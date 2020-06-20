Минэнерго РФ ожидает среднюю цену нефти Urals в 2020г. в $35 за баррель

Минэнерго РФ ожидает, что средняя цена российской нефти марки Urals в 2020 году составит $35 за баррель, сообщил в интервью Handelsblatt глава ведомства Александр Новак.

Он также отметил, что из-за того, что цена на нефть Urals стала торговаться не только со скидкой, но и с премией к нефти сорта Brent, то средняя оценка по цене Brent на 2020 год также - $35 за баррель.

"Urals в настоящий момент торгуется даже несколько выше (Brent - ИФ). Раньше был некоторый дисконт по сравнению с Brent. Но теперь ситуация очень волатильная, так что вполне можно ожидать и цену в 35 долларов за "бочку" Brent", - сказал Новак.

Министр заметил также, что при низких ценах на нефть падает и курс рубля, поэтому доходы российских нефтяных компаний остаются на высоком уровне.

"У нас очень гибкое налогообложение для компаний нефтяной отрасли, зависящее от уровня цен на нефть. Наши нефтяные компании могут продолжать производство и при более низких ценах - благодаря резервам, а также низким налогам. Кроме того, при низких ценах на нефть снижается также и курс нашей национальной валюты, и у компаний доходы в рублях остаются на высоком уровне", - сказал он.

По словам министра, российским нефтегазовым компаниям не понадобится господдержка. "Им не нужны государственная поддержка или поблажки относительно сроков уплаты налогов - они пройдут кризис. И они продолжают реализацию своих инвестиционных программ, сократив их, возможно, всего лишь на 10-20%. Принципиальных изменений не будет", - заметил он.