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Туризм 20.06.2020 15:52

Air Astana выполнила первый международный рейс после окончания режима ЧП в Казахстане

Национальный авиаперевозчик Казахстана Air Astana выполнила первый международный рейс в Анталью после окончания режима чрезвычайного положения в Казахстане, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Первый рейс Airbus A321LR со 109 пассажирами на борту вылетел из Алматы в Анталью в субботу в 10 утра, уточнили в компании.

"Сегодня же в 18:50 состоится вылет из Нур-Султана в Стамбул. Завтра в 08:10 будет выполнен первый рейс из Нур-Султана в Анталью и в тот же день в 17:55 запланирован вылет из Алматы в Стамбул", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

23 июня пассажиры смогут вылететь из Атырау в Стамбул. 1 июля будет восстановлен рейс Алматы - Тбилиси, а 3 июля запускается новый рейс Алматы - Батуми.

"По прилёте в Турцию все пассажиры проходят термометрию в аэропорту и затем могут отправляться на долгожданный отдых. По возвращении в Казахстан пассажиры должны в течение 48 часов пройти ПЦР-тест на коронавирус", - отмечается в пресс-релизе.

Пассажиры, прибывающие в/из Грузии и Южной Кореи, проходят только термометрию и анкетирование.

Режим чрезвычайного положения, введенный в Казахстане в связи с угрозой распространения коронавируса, действовал с 16 марта по 11 мая. Выполнение внутренних и международных регулярных пассажирских рейсов было приостановлено.

С 25 мая были восстановлены все внутренние перелеты.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]