Air Astana выполнила первый международный рейс после окончания режима ЧП в Казахстане

Национальный авиаперевозчик Казахстана Air Astana выполнила первый международный рейс в Анталью после окончания режима чрезвычайного положения в Казахстане, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Первый рейс Airbus A321LR со 109 пассажирами на борту вылетел из Алматы в Анталью в субботу в 10 утра, уточнили в компании.
"Сегодня же в 18:50 состоится вылет из Нур-Султана в Стамбул. Завтра в 08:10 будет выполнен первый рейс из Нур-Султана в Анталью и в тот же день в 17:55 запланирован вылет из Алматы в Стамбул", - говорится в сообщении авиаперевозчика.
23 июня пассажиры смогут вылететь из Атырау в Стамбул. 1 июля будет восстановлен рейс Алматы - Тбилиси, а 3 июля запускается новый рейс Алматы - Батуми.
"По прилёте в Турцию все пассажиры проходят термометрию в аэропорту и затем могут отправляться на долгожданный отдых. По возвращении в Казахстан пассажиры должны в течение 48 часов пройти ПЦР-тест на коронавирус", - отмечается в пресс-релизе.
Пассажиры, прибывающие в/из Грузии и Южной Кореи, проходят только термометрию и анкетирование.
Режим чрезвычайного положения, введенный в Казахстане в связи с угрозой распространения коронавируса, действовал с 16 марта по 11 мая. Выполнение внутренних и международных регулярных пассажирских рейсов было приостановлено.
С 25 мая были восстановлены все внутренние перелеты.
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