Минэнерго РФ ожидает возвращения спроса к докризисному уровню в 2021г, возможно, через 2-3 года

Минэнерго РФ ожидает, что спрос на нефть вернется к докризисным 100 млн баррелей в сутки в 2021 году, возможно, через 2-3 года, сообщил в интервью Handelsblatt глава ведомства Александр Новак.
"Это будет очень долгий процесс, пока спрос на нефть и газ вновь вернутся на докризисный уровень. Ведь люди во время кризиса увидели, что им не приходится много ездить или летать, что они вполне могут общаться с помощью современных средств коммуникации. Например, у меня с 6 марта не было ни одной командировки, все встречи проходили в режиме онлайн", - заметил он.
"Хотя экономика вновь будет расти, спрос на нефть в транспортной сфере останется на более низком уровне", - сказал министр.
По словам Новака, до конца июня на нефтяном рынке может быть достигнут баланс предложения и потребления, а уже с июля может появится небольшой дефицит предложения.
"В июле на рынке, в соответствии с соглашением (ОПЕК+ - ИФ), будет на 2 млн б/с нефти меньше, чем планировалось изначально. Потом посмотрим, что делать дальше. Есть очень много непонятных моментов: спрос со стороны потребителей, будет ли вторая волна коронавируса, которую многие ожидают. В связи со всем этим рынки еще будет серьезно "трясти"", - считает он.
Новак подчеркнул, что пока нет необходимости думать о дальнейшем сокращении нефтедобычи. "Но мы договорились обсуждать ситуацию каждый месяц. Мы внимательно наблюдаем за нефтяным рынком и в зависимости от ситуации будем реагировать. До сих пор мы совещались раз в квартал, теперь будем совещаться в рамках ОПЕК+ ежемесячно. Ведь ситуация очень волатильная", - сказал он.
Новак также считает, что доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе будет расти, несмотря на низкие цены на нефть и газ.
"Я верю в тренд к переходу к возобновляемой энергии. В связи с кризисом потребление энергии значительно сократилось. Но спрос на энергию, несомненно, продолжит расти - хотя бы по причине роста количества электромобилей. Но мы видим изменение энергетического баланса. До кризиса прогнозировалось сокращение доли углеводородов в производстве энергии с 85 до 75% до 2040 года. Но я уже думаю, что доля возобновляемой энергии существенно вырастет. Насколько сильно, я прогнозировать не берусь. Однако ясно, что тренд в сторону возобновляемой энергетики затронет не столько нефтяную отрасль, сколько газовую и угольную", - сказал министр.
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