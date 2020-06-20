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ТЭК 20.06.2020 17:13

Новак: ситуация на мировом рынке газа хуже, чем в нефти, так как нет регулятора вроде ОПЕК

Ситуация на мировом рынке газа более хаотичная и сложная, чем на рынке нефти, так как на нем нет такого регулятора как ОПЕК, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью изданию Handelsblatt.

В газовой отрасли существует Форум стран экспортеров газа (ФСЭГ), который пока так и не стал ни выразителем интересов отрасли, ни, тем более, ее координатором.

"Рынок газа, как и нефтяной сектор, стал очень волатильным. Когда резко падают цены, сокращаются и инвестиции, а когда сокращается предложение, стабилизируются цены. Я надеюсь, что на газовом рынке самое худшее тоже уже позади. Хотя тут ситуация намного сложнее, так как в газовом секторе нет регулирующих органов вроде ОПЕК, и координировать действия разных сторон труднее. Поэтому рынок газа более хаотичен, и некоторые компании обанкротятся", - сказал министр, русский текст беседы с которым разместило министерство на своем сайте.

Новак уверен, что в газовой отрасли "будут сокращаться инвестиции и останавливаться производственные мощности в странах, где есть такие проекты, реализация которых при нынешних ценах станет невозможна". Российский министр согласился, что закроются и какие-то проекты в США: "Я, конечно, внимательно слежу за развитием ситуации в США, и там, конечно, есть компании, которые не выдержат нынешнего уровня цен".

Новак согласился с ранее озвученной оценкой Международного энергетического агентства о снижении мирового спроса на газ в 2020 году на 4%.

"Ситуация на рынке газа тоже (как и на нефтяном - ИФ) очень сложна из-за падения спроса, связанного с пандемией коронавируса. Наши эксперты исходят из того, что потребление газа сократится на 4%. Из-за последних теплых зим и так уже устарели прогнозы относительно роста потребления газа. При этом сейчас строится много мощностей для сжижения природного газа - доля СПГ на рынке растет. Но из-за падения спроса, связанного с пандемией, возник большой избыток предложения СПГ, да и цены на спотовом рынке газа тоже находятся под давлением - цены снизились на двузначные значения", - сказал министр.

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Тэги: МИР, ГАЗ, КООРДИНАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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