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СНГ 20.06.2020 16:17

Руководство РФ готово ко второй волне коронавируса, если она случится - Песков

Неизвестно, будет ли вторая волна коронавируса, но, если это произойдёт, руководство страны готово к этому, знает, что делать, чтобы минимизировать ее последствия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет ли вторая волна, когда она будет, это непонятно. Главное, что есть готовность и есть понимание того, что если нас снова посетит такой повышенный уровень опасности с точки зрения эпидемии, то мы не будем в растерянности. И руководство России будет знать точно, что делать и как минимизировать последствия любой новой вспышки", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

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Тэги: КРЕМЛЬ, КОРОНАВИРУС, ВОЛНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]