Руководство РФ готово ко второй волне коронавируса, если она случится - Песков

Неизвестно, будет ли вторая волна коронавируса, но, если это произойдёт, руководство страны готово к этому, знает, что делать, чтобы минимизировать ее последствия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет ли вторая волна, когда она будет, это непонятно. Главное, что есть готовность и есть понимание того, что если нас снова посетит такой повышенный уровень опасности с точки зрения эпидемии, то мы не будем в растерянности. И руководство России будет знать точно, что делать и как минимизировать последствия любой новой вспышки", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.