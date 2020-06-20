Бургомистр бельгийского города Брюгге ранен ножом в шею

Бургомистр (глава городского управления) фламандского города Брюгге Дирк Де Фау получил ножевое ранение в шею, сообщили в субботу бельгийские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Де Фау доставили в больницу, где он был прооперирован, состояние бургомистра стабильное, отмечается в публикациях.

Прокуратура провинции Западная Фландрия объявила о задержании нападавшего за попытку убийства.

На месте преступления работают эксперты федеральной полиции. О мотивах нападения и подробностях происшествия не сообщается.