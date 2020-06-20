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Происшествия 20.06.2020 21:37

Бургомистр бельгийского города Брюгге ранен ножом в шею

Бургомистр (глава городского управления) фламандского города Брюгге Дирк Де Фау получил ножевое ранение в шею, сообщили в субботу бельгийские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Де Фау доставили в больницу, где он был прооперирован, состояние бургомистра стабильное, отмечается в публикациях.

Прокуратура провинции Западная Фландрия объявила о задержании нападавшего за попытку убийства.

На месте преступления работают эксперты федеральной полиции. О мотивах нападения и подробностях происшествия не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРЮГГЕ, ЧИНОВНИК, НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]