В Кремле надеются, что хотя бы первые попытки обсудить с США стратстабильность не наткнутся на глухую стену непонимания

Рост непредсказуемости в действиях Вашингтона становится тенденцией и беспокоит мировые столицы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно растущая доля непредсказуемости в некоторых шагах Вашингтона является поводом для беспокойства во многих мировых столицах", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" Первого канала.

Говоря о возобновлении диалога с США в вопросе стратегической стабильности Песков подчеркнул, что России хотелось бы не натолкнуться на стену непонимания.

"Результативность этого диалога зависит от герметичности процесса переговоров. Герметичность существенно страдает, но будем надеяться, что хотя бы первые попытки обсудить стратстабильность на экспертном уровне хотя бы не наткнутся на глухую стену непонимания", - сказал Песков.