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Регион 20.06.2020 17:00

Песков о поправках в Конституцию: это и есть процесс цементирования нынешнего состояния сильной суверенной РФ, это кому-то не нравится за рубежом

Давление на Россию в ситуации поправками в Конституцию РФ имеет место, но другие страны должны смириться с решимостью России принять их, данные изменения никому не угрожают, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С моей точки зрения, это мое личное мнение, как раз этот набор поправок - это и есть этот процесс цементирования нынешнего состояния сильной суверенной России. Конечно, это не нравится кому-то за рубежом, но им придется, если не с пониманием, то с терпением и с толерантностью это всё принять так, как оно есть", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале в субботу.

"Потому что, наверное, тот консенсус, который есть в российском обществе по поправкам, и та решимость принять эти поправки, которая очевидна и ее нельзя отрицать, это красноречиво говорит всем, что это то, что Россия считает для себя обязательным, это будет сделано, это никоим образом не представляет ни для кого угрозу. Россия не перестает быть страной, заинтересованной в добрых отношениях со всем миром", - продолжил он.

По его мнению, сейчас весь мир превратился "в арену разновекторных оголтелых информационных компаний", причем не только вокруг России, но Россия уже научилась противодействовать давлению извне.

"Поскольку мы уже приобрели определенный иммунитет, с активными антителами, поскольку мы уже научились противодействовать этим информационным кампаниям, поэтому я бы не сказал, что это такое сильное давление, которое нам доставляет сильный дискомфорт, но конечно, оно есть, оно будет дальше. Но большого дискомфорта это уже не доставляет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ощущается ли давление на РФ в связи с предстоящим голосованием по поправкам.

По его словам, рост самостоятельности Росси всегда не нравился многим западным странам, и РФ может только с сожалением это констатировать.

"Но по мере того, как Россия чувствует себя более уверенно, более самостоятельно, более независимо, по мере того, как Россия лучше защищает себя от вмешательства в свои внутренние дела, Россия может сконцентрироваться на цементировании этого своего состояния", - отметил Песков.

Он добавил при этом, что Россия - это страна, которая, как пишет президент РФ в статье, выступает за укрепление коллективизма в международных делах.

"Поэтому с этим всем нужно будет согласиться и попробовать понять это", - сказал пресс-секретарь президента.

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Тэги: КОНСТИТУЦИЯ, ПОПРАВКИ, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]